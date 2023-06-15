Al Watan: Россия нанесёт сильнейший удар Западу, если создаст "газовый ОПЕК"

1:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия может нанести сильнейший удар коллективному Западу, если создаст "газовый ОПЕК". Сейчас Россия и Иран обсуждают идею создания газового хаба, говорится в материале саудовского издания Al Watan.

Фото: Официальный сайт ОАО Газпром

"Россия и Иран с другими газовыми игроками собираются создать "газовую ОПЕК". Поэтому бойтесь и договаривайтесь с нами сейчас, пока этого не произошло", — цитирует издание эксперта фонда "Национальная энергетическая безопасность" Игоря Юшкова.

Если этот проект осуществится, что Россия будет контролировать энергетический рынок вместе с такими партнёрами, как Иран и Турция. Это сформирует фактор экономического давления при принятии международных политических решений, полагает саудовское издание.

Москва будет участвовать не только в создании турецкого газового центра, но также и иранского. Это удивило некоторых экспертов, потому что Иран является вторым по величине по запасам газа в мире после России, а иранский газ — прямой конкурент российского, отмечается в материале.

А со своей стороны напомним, что ранее министр нефтяной промышленности Ирана Джавад Оуджи заявил, что его страна намерена создать газовый хаб в Персидском заливе с участием России, Туркменистана и Катара.

"В сотрудничестве с Россией, Туркменистаном и Катаром мы пытаемся создать газовый хаб в регионе Эселуйе. Подготовительные мероприятия находятся на стадии планирования", — заявил министр.

Если такой проект и в самом деле удастся реализовать, то это будет значительным достижением, поскольку в нем примут участие государства, в которых сосредоточены крупнейшие запасы газа в мире.