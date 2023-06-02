Ремонты на НПЗ РФ сказались на производстве топлива

1:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

Период ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) в России традиционно стартует в апреле, что сказывается на объёмах производства сырья. Об этом сообщает oilcapital.ru.

Фото: profile.ru

В апреле 2023 года объём производства нефтепродуктов сократился на четыре процента по сравнению с мартом, однако превысил показатели аналогичного месяца прошлого года почти на 16%. Данные января-апреля 2023 года выше предыдущего периода на 5,7%.

В апреле было произведено 3,5 миллиона тонн бензина, за четыре месяца — 14,7 миллиона тонн. Выпуск дизельного топлива составил 7,3 миллиона тонн в апреле и 29,7 млн тонн за четыре месяца. Производство пропан-бутана составило 1,5 млн тонн и шесть миллионов тонн соответственно, а мазута — 3,7 млн тонн и 14,7 млн тонн.

В прошлом году нефтеперерабатывающие заводы России произвели 42,3 миллиона тонн бензина (рост на 3,6%) и 84,7 млн тонн дизтоплива (рост на 5,4%).

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