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Армения пошла в Россию через Грузию под управлением поляков

1:06
Экономика

Армения и Россия нашли альтернативные пути перевозки грузов, исключив из цепочки сухопутный пропускной пункт в Грузии "Верхний Ларс", сообщает EADaily.

Армения пошла в Россию через Грузию под управлением поляков
Фото: Fotodom.ru/ REX

Так, согласно информации, комбинированные перевозки в Россию поездами и по морю по времени будут не дольше, чем автомобильным сухопутным маршрутом, но позволят существенно сэкономить. Речь идёт о корабле-контейнеровозе, который уже курсирует из Батуми в Новороссийск.

"У нового маршрута есть и преимущество по объëмам, так как железные дороги могут перевозить большие партии грузов. А чем больше объëм перевозки, тем ниже цена на единицу перевозимого груза, поэтому этот маршрут выгоден и по цене", — цитирует издание министра экономики Армении Вагана Керобян.

Контейнеровоз находится под управление польской компании S&M Logistics, уточнил министр. Кроме прочего, перевозки морем не будет "тормозить" погода. По маршруту "Верхнего Ларса" существует угроза схода лавин и подтопления.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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