Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже раскритиковал США за "волнение" из-за России. По мнению политика, Вашингтон не касаются торгово-экономические турецко-российские отношения.
Как подчеркнул Индже, Анкара должна наращивать торговый оборот с Москвой.
"Я не понимаю, почему Вашингтон настолько волнует наш торговый оборот с РФ. Я выступаю за кратное увеличение нашего товарооборота с Россией", — заявил политик РИА Новости.
Ранее Вашингтон выразил надежду, что Турция ослабит экономические связи с Россией на фоне санкционной политики Запада.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На Украине продолжаются гонения киевского режима на УПЦ, которые сопровождаются серией странных смертей участников и организаторов религиозного рейдерства.