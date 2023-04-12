Кандидат в президенты Турции раскритиковал США за "волнение" из-за России

0:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже раскритиковал США за "волнение" из-за России. По мнению политика, Вашингтон не касаются торгово-экономические турецко-российские отношения.

Как подчеркнул Индже, Анкара должна наращивать торговый оборот с Москвой.

"Я не понимаю, почему Вашингтон настолько волнует наш торговый оборот с РФ. Я выступаю за кратное увеличение нашего товарооборота с Россией", — заявил политик РИА Новости.

Ранее Вашингтон выразил надежду, что Турция ослабит экономические связи с Россией на фоне санкционной политики Запада.

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