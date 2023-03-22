Соколов: Россия дружит с Китаем из безысходности — это пустые пересуды дилетантов

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Проницательным представителям российского бизнеса уже давно было понятно, что международное сотрудничество надо выстраивать не с США или Европой, а с Китаем, заявил вице-президент МОО "Московская ассоциация предпринимателей", председатель Совета директоров ГК "БлэкХос" Владимир Соколов.

По словам бизнесмена, только дилетанты считают, "дружба России и Китая — это от безысходности". КНР уже скоро превратится в первую экономику мира.

"Сегодня многие бегут со всех ног, чтобы успеть в последний вагон российско-китайского экспресса, который отправился со станции "Прошлое" на станцию "Будущее", и он набирает ход", — цитирует слова Соколова издание zr.media.

Предприниматель напомнил, что сегодня Китай вполне может заменить западных поставщиков высокоинтеллектуальных технологий, что необходимо российскому машиностроению, станкостроению, авиастроению и многим другим сферам промышленности.

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