Проницательным представителям российского бизнеса уже давно было понятно, что международное сотрудничество надо выстраивать не с США или Европой, а с Китаем, заявил вице-президент МОО "Московская ассоциация предпринимателей", председатель Совета директоров ГК "БлэкХос" Владимир Соколов.
По словам бизнесмена, только дилетанты считают, "дружба России и Китая — это от безысходности". КНР уже скоро превратится в первую экономику мира.
"Сегодня многие бегут со всех ног, чтобы успеть в последний вагон российско-китайского экспресса, который отправился со станции "Прошлое" на станцию "Будущее", и он набирает ход", — цитирует слова Соколова издание zr.media.
Предприниматель напомнил, что сегодня Китай вполне может заменить западных поставщиков высокоинтеллектуальных технологий, что необходимо российскому машиностроению, станкостроению, авиастроению и многим другим сферам промышленности.
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