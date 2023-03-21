Военный эксперт Дандыкин: союз РФ, КНР и Ирана станет большой головной болью для США

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Власти России, Китая и Ирана сейчас не стремятся создать антиамериканский альянс, они борются с теми, то настаивает на сохранении однополярного мира, заявил военный эксперт, капитан I ранга в запасе Василий Дандыкин в интервью с iReactor.

Сближение Москвы, Пекина и Тегерана говорит об утрате Вашингтоном доминирующих позиций на геополитической арене. Поэтому и Россия, и Восток, и Азия ведут самостоятельную политику, для чего и формируется коалиция, пояснил специалист.

В качестве примера он привёл совместные военные учения в Аравийском море.

"Это очень большая головная боль для США, поскольку тренировка может быть ответом Соединённым Штатам в направлении Юго-Восточной Азии", — отметил Дандыкин.

Военный эксперт уверен, что контакты трёх стран, в том числе по военной линии, будут только шириться со временем.