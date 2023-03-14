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В МИД РФ заявили о продлении зерновой сделки на 60 дней

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Экономика

Заместитель главы МИД России Александр Грушко сообщил, что действие зерновой сделки продлено. Также дипломат указал на её пакетный характер.

В МИД РФ заявили о продлении зерновой сделки на 60 дней

"Установлено, что сделка продлена на 60 дней", — подчеркнул чиновник, слова которого приводит ТАСС.

Собеседник агентства добавил, что Москва намерена добиваться выполнения обязательств со стороны других участников сделки. Как отметил Грушко, её условия остаются прежними.

Ранее замруководителя МИД РФ Сергей Вершинин после консультаций с представителями ООН в Женеве заявил, что Москва не возражает против продления черноморской инициативы на 60 дней.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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