В МИД РФ заявили о продлении зерновой сделки на 60 дней

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Заместитель главы МИД России Александр Грушко сообщил, что действие зерновой сделки продлено. Также дипломат указал на её пакетный характер.

"Установлено, что сделка продлена на 60 дней", — подчеркнул чиновник, слова которого приводит ТАСС.

Собеседник агентства добавил, что Москва намерена добиваться выполнения обязательств со стороны других участников сделки. Как отметил Грушко, её условия остаются прежними.

Ранее замруководителя МИД РФ Сергей Вершинин после консультаций с представителями ООН в Женеве заявил, что Москва не возражает против продления черноморской инициативы на 60 дней.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.