Глава Chevron заявил о множестве проблем из-за потолка цен на нефтепродукты из России

1:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Председатель совета директоров американской нефтегазовой компании Chevron Майк Вирт заявил, что потолок цен на российские нефтепродукты, который был введён Западом, создал множество проблем для мирового энергетического рынка.

"В нормальных условиях система оптимизируется (при изменении спроса и производственных мощностей). Но теперь существует множество сложностей", — цитирует Вирта РИА "Новости".

Об этом он заявил в ходе выступления на конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне, комментируя последствия введения Западом потолка цен на нефтепродукты из РФ, а также эмбарго на покупку нефти и нефтепродуктов в России, которое было введено Евросоюзом.

Глава Chevron отметил, что сложности связаны, в том числе, с ограничениями на возможность покупки, продажи и страхования нефтепродуктов.

Отметим, что потолок цен на российские нефть и нефтепродукты ранее критиковали многие западные эксперты, которые отмечали непредсказуемость того, какое воздействие эти ограничительные меры окажут на мировой энергетический рынок в долгосрочной перспективе.

В числе критиков оказался даже экс-министр финансов США Стивен Мнучин (эту должность он занимал, когда президентом был Дональд Трамп). Хотя Мнучин при каждом удобном случае считает нужным подчеркнуть, сколько американский Минфин ввёл санкций против России, когда он возглавлял ведомство.

В начале декабря США, Евросоюз, Япония, Австралия, Канада, Великобритания ввели потолок цен на российскую нефть, поставляемую морским путём — не более 60 долларов за баррель.

В ответ Россия прекратила с 1 февраля поставки нефти частным и юридическим лицам, которые поддержали потолок цен на нефть.

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