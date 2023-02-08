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Антон Куликов

FP: Россия совершила трюк с танкерами, которого Запад не ожидал

Экономика

Россия совершила неожиданный для Запада трюк с танкерами, которого США, Евросоюз и их сателлиты не ожидали, говорится в материале, опубликованном в издании Foreign Policy.

FP: Россия совершила трюк с танкерами, которого Запад не ожидал

Отмечается, в частности, что США стремятся использовать экономические санкции, чтобы вызвать изменения в геополитике и поведении государств. Однако когда Соединённые Штаты начинают злоупотреблять своими возможностями, то получают обратный результат.

"Некоторые крупные экономики могут попытаться создать альтернативы западным финансовым системам и самому доллару США", — говорится в материале Foreign Policy (перевод "ПолитРоссия").

Именно это произошло в случае с Россией. Несмотря на то, что страна уже год находится под масштабными санкциями, Международный валютный фонд прогнозирует рост её экономики в 2023 года на 0,3 процента. Ограничения Запада оказали негативное влияние на российскую экономику, однако не произвели того эффекта, на который рассчитывали европейские и американские политики и чиновники.

"Было много заявлений о том, что это (санкции) создаст непреодолимые препятствия в течение нескольких месяцев, и в этом смысле теперь мы видим адаптацию с обеих сторон. Это немного замутило воду", — говорится в материале.

Сегодня страны могут защититься от санкций тремя способами:

  • начать дедолларизацию,
  • создать аналог системы SWIFT,
  • развивать цифровые валюты.

С 2020 года Россия и Китай заметно продвинулись в этих направлениям. А кроме того, государства, которые находятся под санкциями, обмениваются опытом по обходу ограничительных мер.

"Год назад никто не мог предсказать, что большая часть российского нефтяного экспорта будет транспортироваться флотом-призраком, подобным флоту Венесуэлы и Ирана, и всё же это произошло очень быстро. Таким образом, у этих экономик всё ещё есть связи с более крупными торговыми партнерами", — говорится в материале.

Напомним, с 5 февраля вступило в силу эмбарго Евросоюза на поставки нефтепродуктов из России морским путём. Кроме того, страны ЕС, а также Группы семи ввели потолок цен на бензин и дизель из России (сто долларов за баррель) и мазут (45 долларов за баррель).

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия до марта определится с ответными мерами на потолок цен на нефтепродукты, введенный странами ЕС и G7.

С 1 февраля действует запрет на поставки российской нефти компаниям и частным лицам, которые поддержали ранее установленный Евросоюзом и Группой семи потолок цен на российскую нефть (60 долларов за баррель).

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы евросоюз
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