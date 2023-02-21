Санкции работают: Греция побила рекорд по импорту российских товаров в 2022 году

1:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

В прошлом году Греция импортировала российских товаров на рекордные 9,33 миллиарда евро. При этом экспорт в Россию из этой страны снизился до 156,4 миллиона евро.

"В период с января по декабрь 2022 года стоимость импорта Греции из России составила 9,33 миллиарда евро, увеличившись на 116,9 процентов по сравнению с периодом с января по декабрь 2021 года, когда он был 4,302 миллиарда евро", — цитирует агентство "Прайм" данные греческой статистической службы Elstat.

В частности, Россия поставил нефть и нефтепродукты на 4,166 миллиарда евро, газ на 4,111 миллиарда, алюминий на 430 миллионов и другие товары.

Греческий экспорт в Россию сократился на 24,3 процента, до 156,4 миллиона евро. Основными статьями экспорта были провода и кабели с электрической изоляцией, табачные отходы, сырой табак, лифты, эскалаторы и другие машины для подъёма.

Стоит заметить, что Греция в течение прошлого года неоднократно тормозила принятие санкций Евросоюза, направленных на ограничение экспорта российских нефти и нефтепродуктов. По той причине, что в их транспортировке были задействованы греческие танкеры.

При этом власти Греции постоянно подчёркивали свою приверженность антироссийским санкциям. Хотя при этом в Греции, как видно из вышеприведённых данных, не спешили отказываться от импорта энергоресурсов из России.

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