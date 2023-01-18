В Греции назвали премьера страны "королём газа без газа" в ответ на обещание заместить топливо из РФ

Греция не сможет поставлять газ в другие государства, так как топлива хватает только на обеспечение собственных нужд, заявил бывший советник премьер-министра страны по вопросам отношений с Россией и Восточной Европой Димитрис Веланис.

По его словам, обещания Кириакоса Мицотакиса не имеют под собой почвы.

"Мицотакис стал королём газа, не имея газа, как обычно бывает. Если он имеет в виду поставки американского СПГ через Грецию, то это вопрос долгий и старый, и очень дорогой. Вопросом становится и сможет ли Украина покупать этот СПГ, который в разы будет дороже, чем российский газ, который поступает в Турцию. А другого выхода (на газ. — Прим. ред.) у него нет", — пояснил эксперт РИА Новости.

Как подчеркнул Веланис, все планы греческого правительства о поставках газа через Египет или Израиль — сказки "для маленьких ребят". На деле "безумная" игра Мицотакиса ничего не стоит.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.