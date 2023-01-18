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В Греции назвали премьера страны "королём газа без газа" в ответ на обещание заместить топливо из РФ

Экономика

Греция не сможет поставлять газ в другие государства, так как топлива хватает только на обеспечение собственных нужд, заявил бывший советник премьер-министра страны по вопросам отношений с Россией и Восточной Европой Димитрис Веланис.

В Греции назвали премьера страны "королём газа без газа" в ответ на обещание заместить топливо из РФ

По его словам, обещания Кириакоса Мицотакиса не имеют под собой почвы.

"Мицотакис стал королём газа, не имея газа, как обычно бывает. Если он имеет в виду поставки американского СПГ через Грецию, то это вопрос долгий и старый, и очень дорогой. Вопросом становится и сможет ли Украина покупать этот СПГ, который в разы будет дороже, чем российский газ, который поступает в Турцию. А другого выхода (на газ. — Прим. ред.) у него нет", — пояснил эксперт РИА Новости.

Как подчеркнул Веланис, все планы греческого правительства о поставках газа через Египет или Израиль — сказки "для маленьких ребят". На деле "безумная" игра Мицотакиса ничего не стоит.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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