Депутат Фёдоров: повысить МРОТ мы сможем за счёт тех средств, которые раньше отдавали США

2:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

Член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в беседе с Pravda.Ru оценил предложение президента РФ Владимира Путина с 2024 года увеличить МРОТ до 19 242 рублей.

Фёдоров заверил, что для такого повышения сегодня есть все экономически основания. По его словам, предложение о повышении МРОТ было сделано президентом своевременно, и средства для этого в бюджете есть — и всё благодаря радикальным событиям в российской экономике.

"Мы перестали де-факто (де-юре остались) быть частью американского экономического, в том числе и политического однополярного мира. То есть раньше мы были как провинция, определяли все оттуда. Сегодня изменился сам характер отношений. А в системе мировой экономики мы в мировую экономику вкладывали в 2 раза больше, чем получали от неё", — сказал Фёдоров.

Депутат отметил, что сегодня в других экономиках Европы наблюдается падение производства, в то время как в России его практически нет. В прошлом году был небольшой спад в 2%, но в этом году его точно не будет, заверил Фёдоров.

"Мы начинаем получать те средства, которые до этого мы отдавали в Вашингтон. Причем, объём был где-то раза в два. Мы отдавали столько же, сколько оставляли себе. То есть работали в 2 раза лучше, чем жили. И сейчас начинает это перераспределяться, в результате возникают совершенно новые финансовые возможности в области экономики, инвестиций и так далее", — пояснил парламентарий.

Фёдоров добавил, что новые финансовые ресурсы РФ в экономике дают повысить не только МРОТ, но и прожиточный минимум, произвести все необходимые социальные выплаты с 2007 года в четырёх новых российских регионах, включая материнский капитал, составляющий существенные суммы.

В ходе своего обращения к Федеральному собранию Путин озвучил предложение о повышении МРОТ с 2024 года дополнительно на 10%, который в результате достигнет 19242 рублей.

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