Путин объявил о повышении МРОТ с января 2024 года до 19 242 рублей

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент России Владимир Путин заявил, что с января 2024 года будет повышен минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Таким образом, МРОТ вырастет на 18,5 процентов составит 19 тысяч 242 рублей.

Также российский лидер предложил увеличить социальный налоговый вычет на образование детей с 50 до 110 тысяч рублей.

"Минимальный размер оплаты труда в прошлом году был повышен дважды, в сумме почти на 20 процентов. Мы будем и дальше увеличивать МРОТ, причём темпами выше инфляции и роста зарплат", — заявил Путин.

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