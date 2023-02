Финансовый аналитик: предложения депутатов о всеобщей ипотеке под пять процентов в РФ — фантазии

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в разговоре с Pravda.Ru заявил, что запуск всеобщей ипотеки на новостройки под пять процентов мог бы помочь предпринимателям. Однако, по словам специалиста, этот план невозможно реализовать.

"Невыполнимые идеи. В Госдуме предлагают ЦБ предоставлять кредиты коммерческим банкам под залог ранее выданной ипотеки под два процента годовых. Почему регулятор должен это делать при ключевой ставке 7,5%? Такой шаг противоречит законодательству и практике", — подчеркнул финансовый аналитик.

Как напомнил эксперт, ипотека является социальной программой при льготном кредитовании, а ещё она поддерживает строительную отрасль. Для этого и нужен государственный бюджет, отметил собеседник издания.

"У Центрального банка совершенно другие задачи, он работает на иных направлениях. Если мы предполагаем, что где-то надо кредитовать под пять процентов, нужно поднимать вопрос о снижении ключевой ставки. Нельзя решать одно за счёт другого. Фантазии в голову могут приходить какие угодно", — заключил Беляев.

Ранее Комитет ГД по строительству и ЖКХ предложил объявить всеобщую ипотеку под пять процентов без использования бюджетных средств. Об инициативе депутаты уже рассказали Минстрою, ЦБ и правительству РФ, написали в "Известиях".

