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Санкции Запада помогли российскому ЦБ обогнать Китай по запасам золота

Экономика

За последние 10 лет Банк России активно скупает золото для укрепления позиций российской экономики. В ЦБ считают, что золото - хороший актив для инвестиций, который может составить конкуренцию американскому доллару.

Санкции Запада помогли российскому ЦБ обогнать Китай по запасам золота. 397397.jpeg

В 2018 году Центробанк закупил рекордное количество золота по причине ожесточения антироссийских санкций. В апреле 2018 года США ограничили вложения в свои казначейские облигации для России, поэтому ЦБ переключился на усиленную закупку золота. По информации ЦБ, в период с января по ноябрь 2018 года, золотой запас России увеличился на 8,5 миллионов унций.

Это означает, что по состоянию на декабрь 2018 года, золотой резерв России составляет 67,7 миллионов унций. Таким образом, Россия находится на пятом месте в мире по объему золотого резерва. Ранее эту позицию занимал Китай.

По мнению экспертов, золото - идеальное вложение для ЦБ РФ, поскольку это актив, на который практически невозможно наложить санкции, либо другие ограничения. Источник в российской компании-производителе золота сообщил, что перед Центробанком была поставлена задача "отходить" от американских активов. ЦБ не разглашает о планах покупки золота на 2019 год.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что Россия увеличивает инвестиции в евро.

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Темы рубль золото доллар Россия санкции Банк Росси Центробанк
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