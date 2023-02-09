Минфин и Центробанк России работают над проектом по введению "депозитов от нищих"

В России могут появиться социальные депозиты, ведь советские вклады снова решено не выдавать. Проектом последние полгода плотно занимаются Минфин и Центробанк.

Такие "социальные депозиты" уже за глаза называют "вкладами для бедных" или "депозитами от нищих", рассказывает "Независимая газета"

С учетом того, что у большинства россиян нет никаких сбережений, такая стратегия может оказаться своевременной. Фактически в случае потери доходов более 40% сограждан смогут прожить "на оставшиеся свои крохи и имущество" не более трех месяцев.

Напомним, Центробанк в конце 2021 года предложил ввести вклад для людей с низкими доходами. Смысл в том, что по вкладам граждан, получающих социальную поддержку, будет производиться начисление процентов в привязке к ключевой ставке (сейчас 7,5%).

Это принятая давно европейская практика, созданная для поддержания покупательной способности домашних хозяйств. Ставки на вклады выше рыночных, они устанавливаются регулятором, и банки не могут их произвольно менять. А проценты по вкладам освобождены от налогов.

Открывать такие вклады смогут россияне, зарегистрированные в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО). Скорее всего, закон вступит в силу с июля 2024 года.

Вклады с максимальным сроком в год могут быть не более 100 тыс. рублей. Вносить на депозит можно будет только рубли.

Доходность в 8,5% прописывается сразу.

Специалисты исследовательского холдинга "Ромир" заявили о том, что половина россиян на начало 2023 года имеет какие-то сбережения:

40% из них хранит деньги в рублях;

8% комбинируют несколько валют с рублями;

3% используют только валюту.

При этом у 49% населения вообще нет сбережений, а у 41% самых запасливых их хватит не более чем на три месяца.

Запасов на период от трех до шести месяцев хватит 30% россиян, от полугода до года — каждому пятому, и только 9% хватит сбережений более чем на год.

Так что в Минфине считают эту идею перспективной — а вот эксперты уверены, что будут проблемы с её реализацией на практике.

Как опасается директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков, россияне будут открывать не по одному (положенному им) а по несколько вкладов, чтобы выжать из этого предложения всё возможное.

Ведутся разговоры и об облигациях федерального займа (ОФЗ), но россияне банально не доверяют инструментам долгосрочного инвестирования. Причины лежат на поверхности — делать накопления не с чего, все заработанное уходит на решение бытовых задач, пояснил председатель совета директоров группы Finbridge Леонид Корнилов.

Потому сограждане предпочитают держать деньги дома или на рублевых депозитах. Более продвинутые и обеспеченные не боятся вкладываться в валюты Китая, Казахстана, Киргизии и Ирана, но эти варианты доступны далеко не каждому.

Так что государству необходимо предложить максимум возможного, чтобы как-то поддержать общество в это непростое время, заключили финансисты.

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