В России могут появиться социальные депозиты, ведь советские вклады снова решено не выдавать. Проектом последние полгода плотно занимаются Минфин и Центробанк.
Такие "социальные депозиты" уже за глаза называют "вкладами для бедных" или "депозитами от нищих", рассказывает "Независимая газета"
С учетом того, что у большинства россиян нет никаких сбережений, такая стратегия может оказаться своевременной. Фактически в случае потери доходов более 40% сограждан смогут прожить "на оставшиеся свои крохи и имущество" не более трех месяцев.
Напомним, Центробанк в конце 2021 года предложил ввести вклад для людей с низкими доходами. Смысл в том, что по вкладам граждан, получающих социальную поддержку, будет производиться начисление процентов в привязке к ключевой ставке (сейчас 7,5%).
Это принятая давно европейская практика, созданная для поддержания покупательной способности домашних хозяйств. Ставки на вклады выше рыночных, они устанавливаются регулятором, и банки не могут их произвольно менять. А проценты по вкладам освобождены от налогов.
Открывать такие вклады смогут россияне, зарегистрированные в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО). Скорее всего, закон вступит в силу с июля 2024 года.
Специалисты исследовательского холдинга "Ромир" заявили о том, что половина россиян на начало 2023 года имеет какие-то сбережения:
При этом у 49% населения вообще нет сбережений, а у 41% самых запасливых их хватит не более чем на три месяца.
Запасов на период от трех до шести месяцев хватит 30% россиян, от полугода до года — каждому пятому, и только 9% хватит сбережений более чем на год.
Так что в Минфине считают эту идею перспективной — а вот эксперты уверены, что будут проблемы с её реализацией на практике.
Как опасается директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков, россияне будут открывать не по одному (положенному им) а по несколько вкладов, чтобы выжать из этого предложения всё возможное.
Ведутся разговоры и об облигациях федерального займа (ОФЗ), но россияне банально не доверяют инструментам долгосрочного инвестирования. Причины лежат на поверхности — делать накопления не с чего, все заработанное уходит на решение бытовых задач, пояснил председатель совета директоров группы Finbridge Леонид Корнилов.
Потому сограждане предпочитают держать деньги дома или на рублевых депозитах. Более продвинутые и обеспеченные не боятся вкладываться в валюты Китая, Казахстана, Киргизии и Ирана, но эти варианты доступны далеко не каждому.
Так что государству необходимо предложить максимум возможного, чтобы как-то поддержать общество в это непростое время, заключили финансисты.
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