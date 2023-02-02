Жители Югры массово открывают вклады в юанях

Жители Югры за прошлый год пересмотрели своё отношение к хранению личных финансов, и стали массово открывать вклады и счета в китайской валюте.

Как пишет muksun.fm, за 2022 год югорчане открыли в Сбербанке вкладов в юанях в 6 раз больше, чем в 2021 году, а объём хранимым таким образом денег вырос в 15 раз.

Александр Солоп, управляющий Югорским отделением Сбербанка, пояснил, что доверие к юаню как к международной резервной валюте растёт, и с ним не возникает проблем при обмене в других странах мира.

"В 2022 году наши клиенты стали сокращать сбережения в долларах и евро, при этом количество счетов и вкладов в китайской валюте выросло в разы, а объем инвестиций — в десятки раз. Юань стал альтернативой традиционным валютам, и многие инвесторы используют его для диверсификации накоплений", — рассказал Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка.

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