Галузин: РФ продолжит прокачку нефти через Украину в 2023 году. Киев повышает тариф

Россия сохранит объёмы прокачки нефти по транзитной ветке "Дружба" через Украину, сообщил замглавы МИД Михаил Галузин.

По его словам, известно, что украинская сторона связалась с представителями "Транснефти" и заявила о желание поднять стоимость транзита на два евро за тонну.

"Объём прокачки нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в Венгрию, Словакию и Чехию сохранится на уровне этого года, — сообщил дипломат со ссылкой на главу российской "Транснефти" РИА Новости. — В "Транснефти" подтвердили получение уведомления от "Укртранснафты" о повышении с 1 января 2023 года тарифов на прокачку нефти через трубопровод "Дружба".

Речь идёт о повышении стоимости за транзит на 2,1 евро за тонну. Что в итоге составит 13,6 евро.

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