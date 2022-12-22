Володин: лучшие годы Европы были благодаря России, теперь ЕС движется к "закату"

Европейское сообщество движется к "закату" из-за необдуманной политики в отношении России, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он подчеркнул, Европа комфортно существовала только благодаря российским ресурсам.

По словам Володина, введя потолок цен на нефть и утрируя поставки российского газа, Европа сама себя наказала.

"Для европейцев времена социальной стабильности, экономического роста и низких цен — в прошлом. Сегодня они наконец стали признавать, что лучшие годы Европы были благодаря России и её ресурсам. ЕС теряет свою промышленность. Производство становится нерентабельным. Предприятия вынуждены переносить мощности в другие страны", — заявил Володин.

Спикер подчеркнул, что заплатят за неразумную политику европейских лидеров обычные граждане.

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