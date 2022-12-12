Money: Запад засомневался, что его "смертельный удар" по Кремлю сработает

Запад и Евросоюз начали сомневаться в эффективности санкций против России и потолка цен на российские энергоносители, заявила итальянский аналитик Виолетта Сильвестри. По её мнению, политики ждали более серьёзного ущерба от рестрикций, но он так и не наступил.

Как подчеркнула Сильвестри, ограничение цен на российское чёрное золото должно было стать "смертельным ударом" по Кремлю, но есть сомнения, что мера сработает.

"Ограничение цен на российскую нефть, должно было стать "смертельным ударом" для (Владимира. — Прим. ред.) Путина. Но почему есть сомнения?, — задалась вопросом аналитик в статье для издания Money. — При стоимости в 60 долларов за баррель ценовой потолок выглядит очень щедрым".

Как подчеркнула аналитик, лимит цен на нефть вполне может "отбить" заложенные финансы в бюджет России на следующий год. В это время, европейцы вынуждены переплачивать за российские энергоносители, "перекупая" их из рук стран, которые рестрикции не поддержали.

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