Эксперт Дробиз сообщил о подорожании водки в России на 5-6% в этом году

Глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз заявил, что в этом году цена на водку в среднем увеличилась на 5-6%.

"Есть общая инфляция, подорожание комплектующих", — объяснил подорожание алкогольного напитка эксперт.

Как сообщает Москва 24, сейчас водку в нашей стране можно купить минимум за 261 рубль. При этом средняя стоимость такого спиртного составляет 350 рублей, отметил специалист.

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