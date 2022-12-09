Глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз заявил, что в этом году цена на водку в среднем увеличилась на 5-6%.
"Есть общая инфляция, подорожание комплектующих", — объяснил подорожание алкогольного напитка эксперт.
Как сообщает Москва 24, сейчас водку в нашей стране можно купить минимум за 261 рубль. При этом средняя стоимость такого спиртного составляет 350 рублей, отметил специалист.
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