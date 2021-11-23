О ценах на алкоголь к Новому году, рассказал Дробиз: "Недобросовестные люди"

Цены на спиртное плавно начнут расти только в следующем году, заявил директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. По его словам, ни поставщики, ни розничные продавцы не станут поднимать стоимость алкоголя перед новогодними праздниками.

Как уточнил Дробиз, то, что алкоголь должен непременно подорожать в канун Нового года — миф. Мировая практика говорит об обратном.

"Никто и никогда перед Новым годом в мире не повышает цены. Во всём мире идут распродажи любой продукции, и Россия не исключение. И все эти мифы о том, что в России что-то вырастет перед Новым годом, распространяют только недобросовестные люди", — пояснил Дробиз "Москве 24".

Как отметил эксперт, уровень цен останется на прежнем уровне. Бутылку "традиционного" новогоднего алкоголя можно будет приобрести:

шампанское — 250-300 рублей,

вино — 300-350 рублей,

водка — 300 рублей.

"Всякие дефициты вина — это всё ерунда. В мире бог знает сколько запасов алкогольной продукции. В России тоже всё, что могло сыграть, в этом году сыграло. Никакого повышения цен к Новому году не будет", — резюмировал Дробиз.

Эксперт отметил, что и после праздников резкого скачка можно не бояться. Вероятнее всего, цены будут "мягко" повышать в течение года.

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