Шольц считает маловероятным запуск второй нитки "Северного потока-2"

Запуск в эксплуатацию второй нитки газового трубопровода "Северный поток-2" весьма маловероятен.

Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.

Ситуацию с газопроводом глава правительства Германии оценил во время интервью с прессой, сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

"Я думаю, что это трудно себе представить", — отметил канцлер ФРГ, когда его попросили оценить шансы по введению в эксплуатацию оставшейся нитки трубопровода.

При этом Олаф Шольц добавил, что "стен вокруг стран Европы" возводить никто не планирует.

Ранее в НАТО заявляли, что поддержка Украины дорого обходится жителям стран Запада, но она необходима.