Запуск в эксплуатацию второй нитки газового трубопровода "Северный поток-2" весьма маловероятен.
Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.
Ситуацию с газопроводом глава правительства Германии оценил во время интервью с прессой, сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
"Я думаю, что это трудно себе представить", — отметил канцлер ФРГ, когда его попросили оценить шансы по введению в эксплуатацию оставшейся нитки трубопровода.
При этом Олаф Шольц добавил, что "стен вокруг стран Европы" возводить никто не планирует.
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