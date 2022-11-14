Asia Times: из-за огромных долгов Запада неизбежна финансовая перезагрузка

Asia Times сообщает, что крупные долги Запада запустят финансовую перезагрузку в мире.

По данным издания, мировой долг превысил сумму в $300 трлн. Если финансовая ситуация в мире начнёт ухудшаться, то, по мнению аналитиков, неизбежна "финансовая перезагрузка".

В 2022 году ЦБ всех стран мира купили около 673 метрических тон золото. Специалисты отмечают, что это самое большое количество, купленное с 1967 года. Такой интерес к драгоценным металлам связан с долгами, в которых "тонет" весь мир. На сегодняшний день мировой долг составляет более $300 триллионов. Макроэкономисты Люк Громен и Брент Джонсон заявили, что из-за этого мир может прийти к глобальной перезагрузке финансовой системы.

В топ стран, которые имеют рекордные долги, входят США и страны "Большой семёрки". Аналитики отмечают, что долг этих стран по отношению к ВВП превысил 100%. Это в два раза больше устойчивого уровня.

Центробанки мира создают для своих стран "деньги из воздуха". Эксперты Asia Times отмечают, что ЦБ печатают деньги, когда это нужно правительству, и таким образом проверяют современную эконометрику на прочность.