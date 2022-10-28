WT: экономический кризис США подорвёт решимость поддерживать Украину в СВО

Из-за экономического кризиса в США может наступить конец единства американских партий в вопросах помощи Украине.

Первый признак раскола появился вместе с письмом от конгрессменов-демократов, призвавших Джо Байдена к диалогу с Москвой для прекращения конфликта. Некоторые политики заявили об остановке финансирования Украины при одержании победы на выборах.

"По мере того, как цена американской помощи Киеву растёт, а экономика Штатов балансирует на грани рецессии, в когда-то прочной двухпартийной поддержке киевского режима стали появляться трещины", — говорится в публикации The Washington Times.

Европейцы опасаются, что при победе республиканцев на промежуточных выборах США сократят помощь Украине. В этом случае подорвётся способность Европы поддерживать Киев.

Отмечается, что из-за беспрерывной поставки вооружений военный конфликт только затягивается, поскольку Россия вынуждена уничтожать транспорт с орудием ВСУ.