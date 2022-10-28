Из-за экономического кризиса в США может наступить конец единства американских партий в вопросах помощи Украине.
Первый признак раскола появился вместе с письмом от конгрессменов-демократов, призвавших Джо Байдена к диалогу с Москвой для прекращения конфликта. Некоторые политики заявили об остановке финансирования Украины при одержании победы на выборах.
"По мере того, как цена американской помощи Киеву растёт, а экономика Штатов балансирует на грани рецессии, в когда-то прочной двухпартийной поддержке киевского режима стали появляться трещины", — говорится в публикации The Washington Times.
Европейцы опасаются, что при победе республиканцев на промежуточных выборах США сократят помощь Украине. В этом случае подорвётся способность Европы поддерживать Киев.
Отмечается, что из-за беспрерывной поставки вооружений военный конфликт только затягивается, поскольку Россия вынуждена уничтожать транспорт с орудием ВСУ.
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Армия РФ сможет быстро уничтожить американскую дивизию "Кричащие орлы" в случае её отправки на Украину, заявил экс-работник Белого дома Пол Крейг Робертс.