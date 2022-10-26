Американская автомобилестроительная компания Ford Motor покинула российский рынок, продав группе компаний "Соллерс" свою долю 49% в совместном предприятии "Соллерс Форд".
Ранее у "Соллерс" был контрольный пакет акций (51%).
"Ford Motor Company завершила выход из ранее приостановленных операций в России путём продажи своей доли в 49% в совместном предприятии Sollers Ford", — сообщается в пресс-релизе компании.
Ford может выкупить акции в течение пяти лет, если ситуация в России и мире улучшится.
"Соллерс Авто" — российская компания, которая является партнёром таких гигантов мировой автомобильной индустрии, как Ford и Mazda.
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