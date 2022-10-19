Эксперт Шнырёв: Россия может выйти на передовые позиции по рынку дронов

Россия может выйти на передовые позиции по развитию производства дронов уже к 2030 году, заявил замруководителя законодательной рабочей группы AeroNet НТИ Андрей Шнырёв.

По словам эксперта, сейчас правительство и представители бизнеса прорабатывают все необходимые для этого механизмы.

"Реализовываются дорожные карты, финансируются серьёзные проекты, вводятся экспериментальные правовые режимы. Это позволяет рассчитывать на выход России на передовые позиции к 2030 году", — пояснил Шнырёв РИА Новости.