Россия может выйти на передовые позиции по развитию производства дронов уже к 2030 году, заявил замруководителя законодательной рабочей группы AeroNet НТИ Андрей Шнырёв.
По словам эксперта, сейчас правительство и представители бизнеса прорабатывают все необходимые для этого механизмы.
"Реализовываются дорожные карты, финансируются серьёзные проекты, вводятся экспериментальные правовые режимы. Это позволяет рассчитывать на выход России на передовые позиции к 2030 году", — пояснил Шнырёв РИА Новости.
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