Иностранные круизные суда отказываются заходить в порт Сочи

Генеральный директор сочинского морского порта Юрий Владимиров сообщил, что 19 иностранных туристических компаний разорвали контракты с предприятием после начала СВО на Украине.

"Иностранные компании, они заявляются в круиз, ставят себе точку прихода Сочи. В прошлом году были заявлены 19 круизов, но все отказались после февраля", — пояснил он в интервью агентству РИА Новости.

Владимиров добавил, что это были в основном европейские компании, из их уходом сочинский морской порт остался без внушительной части доходов.