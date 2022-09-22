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Иностранные круизные суда отказываются заходить в порт Сочи

Экономика

Генеральный директор сочинского морского порта Юрий Владимиров сообщил, что 19 иностранных туристических компаний разорвали контракты с предприятием после начала СВО на Украине.

"Иностранные компании, они заявляются в круиз, ставят себе точку прихода Сочи. В прошлом году были заявлены 19 круизов, но все отказались после февраля", — пояснил он в интервью агентству РИА Новости.

Владимиров добавил, что это были в основном европейские компании, из их уходом сочинский морской порт остался без внушительной части доходов.

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Автор: Антон Уткин
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