Sohu: Китай впечатлён ударом Путина по монополии Boeing и Airbus

Президент России Владимир Путин подал хороший пример Китаю, который мечтает избавиться от самолётов Boeing и Airbus. Такое мнение высказали китайские эксперты.

На недавно завершившемся Восточном экономическом форуме между "Аэрофлотом" и Объединённой авиастроительной корпорацией был заключён контракт, который предусматривает поставку 339 самолётов российского производства. И в том числе среднемагистрального пассажирского самолёта МС-21. Сумма контракта — один триллион рублей.

Эксперты китайского издания Sohu полагают, что тем самым президент России Владимир Путин нанёс удар по монополии западных корпораций Boeing и Airbus.

"На первый взгляд, это обычная коммерческая сделка, однако за ней кроются серьёзные намерения Путина уменьшить влияние Запада на авиационную отрасль России", — говорится в статье (перевод "ПолитРоссия").

Российские авиакомпании оказались в довольно непростой ситуации после того, как страны Запада ввели санкции, которые затронули и авиационную отрасль. Более 80 процентов парка самолётов российских авиакомпании приходится на продукцию Boeing и Airbus, которые отказали России в продолжении поставок запчастей.

"Первым шагом правительства Путина по избавлению зависимости от самолётов Boeing и Airbus стала замена западной продукции отечественными авиалайнерами Sukhoi SSJ-100 и МС-21", — отмечают китайские эксперты.

Правда, стоит заметить, что в этих авиалайнерах до недавних пор была очень высокой доля импортных комплектующих. А потому их замена потребует времени. В частности, речь о двигателях ПД-14, которые будут устанавливаться на авиалайнеры МС-21. То есть двигатели уже разработаны, но понятно, что их, как говорится, требуется довести до ума.

Между тем, эксперты Sohu отмечают, что действия России произвели впечатление на Китай и стали для него хорошим примером. Пекин точно также мечтает заменить Boeing и Airbus самолётами собственного производства.

"В перспективе РФ и КНР смогут не только избавиться от зависимости Boeing и Airbus, но и разрушить монополию западных компаний в этой высокотехнологичной сфере", — считают эксперты из Китая.

Вообще говоря, с 2014 года реализуется проект российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера CR929. Самолёт разрабатывается совместным предприятием Объединенной авиастроительной корпорации и базирующейся в Шанхае китайской COMAC — компанией Craic. Российская сторона отвечает за консоли крыла, центроплан и механизацию крыла, китайская — за фюзеляж, обтекатель и горизонтальное и вертикальное оперение.

При этом в конце июня этого года тогда ещё вице-премьер Юрий Борисов говорил, что проект идёт не так, как того хотела бы российская сторона.

"Китай по мере превращения в индустриального гиганта всё меньше и меньше заинтересован в наших услугах, у нас работает наше КБ, мы имеем громадный опыт в ЦАГИ (Центральный аэрогидродинамический институт — Прим. ред). <…> Но у китайцев больше потребностей, чем у нас на сегодняшний день. Наше участие всё уменьшается и уменьшается. Я не хочу прогнозировать будущее этого проекта — будем мы из него выходить или не будем, но пока он по факту идёт", — сказал тогда Борисов.