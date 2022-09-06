Сторчак: российский рынок сможет адаптироваться под потолок цен ЕС на топливо

Если Евросоюз введёт потолок цен на топливо из России, то российский рынок в состоянии адаптироваться под текущую ситуацию, заявил старший банкир ВЭБ. РФ Сергей Сторчак.

По словам банкира, безусловно, такая мера ударит по рыночным отношениям, но приспособиться к новым реалиям возможно.

"Установление потолка цен на нефть — удар по рыночным отношениям, принципам свободы предпринимательства. Как смогут приспособиться российские нефтяные компании — посмотрим. Предприниматели как-то находят варианты, чтобы раскручиваться. Я думаю, рынок адаптируется", — пояснил Сторчак ТАСС в рамках ВЭФ.

По мнению старшего банкира, Евросоюз вводит ограничительную меру не для того, чтобы ударить по отрасли, а скорее, чтобы "затормозить" экономическое развитие России.