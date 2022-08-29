Белоусов спрогнозировал инфляцию в России к концу года на уровне 12-13%

Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что инфляция в нашей стране по итогам этого года может достигнуть 12-13%.

"С учётом тенденций, которые сегодня идут, вывод более оптимистичный, чем мы ожидали", — подчеркнул чиновник в ходе заседания президиума комиссии по повышению устойчивости российской экономики на фоне западных санкций.

По информации политика, пик спада потребительского спроса прошёл. Как отметил Белоусов, сокращение этих показателей, предположительно, составит около 4%. При этом ВВП России, скорее всего, уменьшится на 2%, сказал вице-премьер.