Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что инфляция в нашей стране по итогам этого года может достигнуть 12-13%.
"С учётом тенденций, которые сегодня идут, вывод более оптимистичный, чем мы ожидали", — подчеркнул чиновник в ходе заседания президиума комиссии по повышению устойчивости российской экономики на фоне западных санкций.
По информации политика, пик спада потребительского спроса прошёл. Как отметил Белоусов, сокращение этих показателей, предположительно, составит около 4%. При этом ВВП России, скорее всего, уменьшится на 2%, сказал вице-премьер.
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Вашингтон не отрицает, что киевские власти сейчас применяют в отношении России разработанную ими диверсионную тактику, насчёт правомерности которой высказался бывший разведчик Рустем Клупов.