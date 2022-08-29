BI: США допустили крупный просчёт в оценке экономики России

В США допустили крупный просчёт в оценке российской экономики. Американские власти, как и экспертное сообщество, не ожидали что экономика России окажется настолько устойчивой к масштабным внешнеполитическим вызовам.

Западные аналитики были уверены, что Россия столкнётся с серьёзными проблемами из-за многочисленных санкций. И не только аналитики — опять напомним знаменитое выступление Джо Байдена во время визита в Польшу в марте, когда он объявил, что за доллар в России дают 200 рублей.

В статье, опубликованной в Business Insider, обозреватель издания Джордж Гловер отмечает, что российская экономика продемонстрировала огромную устойчивость.

По его мнению, сейчас российская финансовая система укрепляется за счёт мощного экспорта энергоресурсов, устойчивого внутреннего спроса и программе по борьбе с безработицей. Благодаря мерам правительства в России растут производство и сектор услуг, отмечается в статье.

"Российская экономика процветает — вопреки всем пророчествам Уолл-стрит", — Джордж Гловер.

Это далеко не первая статья в западной прессе, в которой отмечается устойчивость российской экономики к западным санкциям. Напомним, США, государства Евросоюза, а также некоторые другие страны ввели против России несколько пакетов санкций, ограничив экспорт и импорт, а также заморозив часть валютных резервов.

Расчёт был на то, что столкнувшись со столь масштабными ограничениями, российская экономика не выдержит этих проблем. Но в реальности этого не происходит, о чём уже довольно длительное время и пишут различные мировые издания.