Эксперт ЦБ оценил совет Банка России хранить доллары в иностранных банках

Зампредседателя Экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев прокомментировал Pravda.Ru новость о том, что Центробанк РФ посоветовал россиянам хранить сбережения в долларах на счету в зарубежном банке.

"Банк России будет продолжать свои действия по дедолларизации, девалютизации балансов российских банков, потому что валюту недружественных стран ЦБ считает опасной и рискованной", — заявил Мехтиев.

По его словам, у Центробанка нет данных о том, сколько у россиян осталось наличной валюты на руках.

"Объём наличной валюты на руках у россиян держится за счёт того, что в страну нет поставок валюты и невозможно её снять со счетов — это то самое ограничение в 10 тысяч, которое теперь продлено до 9 марта. Но не уверен, что даже те, у кого есть валюта, готовы ехать за рубеж и открывать счета. Более того, эти счета не так-то легко открыть и не так-то легко с ними работать, будучи в российском правовом поле", — отметил собеседник издания.

Ранее в ЦБ заявили, что после введения Западом антироссийских санкций доллар больше нельзя назвать надёжным инструментом сбережения.