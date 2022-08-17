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Россия запустила дедолларизацию мира — Global Times

Экономика

Москва противостоит манере США запугивать и разорять "непослушные" державы и с помощью "дедолларизации мира" намерена поменять мировую финансовую систему в сторону её большей справедливости.

Россия запустила дедолларизацию мира — Global Times

Как сообщил Вэнь Шен в издании Global Times, причиной этого стали масштабные санкции, которые Запад наложил на Москву из-за СВО на Украине.

Прежде всего, США забрали себе валютные резервы России, чем открыли ящик Пандоры. Страны, осознавая, что Америка может захватить активы всякого, кто не подчиняется диктату Вашингтона, начали глобальную диверсификацию своих резервных активов, отказываясь от долларов.

Без гарантий со стороны гегемона нет никакого смысла вкладываться в чужую, по сути, экономику.

И так рассудили не только в Китае. Дедолларизация пошла семимильными шагами ещё и потому, что ФРС обслуживает только интересы инвесторов с Уолл-стрит, а Центробанк США наделал массу ошибок в денежно-кредитной политике.

Зависимость от Запада в рамках глобальной финансовой системы принесла огромные проблемы ряду стран.

Пострадали:

  • Мексика,
  • Аргентина,
  • Таиланд,
  • Южная Корея,
  • Греция,
  • Турция
  • Шри-Ланка.

К тому же, Вашингтон взялся с помощью доллара карать других за непослушание, что привело к отказу от него и торговле в национальных валютах. Появились расчётные системы, отличные от SWIFT, которой фактически распоряжается американское правительство.

В 2022 году Россия открыто бросила вызов США и потребовала оплачивать свои поставки в рублях. Запад сам сделал для этого всё — Россия отказалась от расчётов в долларах, чем стабилизировала курс рубля и смягчила эффект от санкций.

Другие страны последовали её примеру и не прогадали. Теперь страны БРИКС стремятся углубить торговлю в собственных валютах. На подходе переход на валюты блока и доллара там точно нет.

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Автор: Александр Шторм, Редактор: Алексей Ткаченко
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