Обыски в "Трасте" связывают с давлением на главу Центробанка Эльвиру Набиуллину

Директор департамента специальных проектов банка "Траст" Дмитрий Попков был взят под стражу в ходе оперативно-следственных мероприятий, которые прошли в банке. В рамках следственных действий также были проведены обыски и задержания менеджеров "Траста".
Банк траст в составе банковской группы "Открытие" вел работу с непрофильными активами и осуществлял возврат активов, которые были выведены с баланса банков до санации.
Правительство планировало объединить банк "Открытие" с государственным банком "ВТБ". Однако против этого проекта возражали
По мнению наблюдателей, следственные действия в банке "Траст" можно истолковать как силовое давление на противников объединения "Открытия" с ВТБ. Также существует версия, что конечной целью следственных мероприятий является уход в отставку главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.
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