Обыски в "Трасте" связывают с давлением на главу Центробанка Эльвиру Набиуллину

Директор департамента специальных проектов банка "Траст" Дмитрий Попков был взят под стражу в ходе оперативно-следственных мероприятий, которые прошли в банке. В рамках следственных действий также были проведены обыски и задержания менеджеров "Траста".

Банк траст в составе банковской группы "Открытие" вел работу с непрофильными активами и осуществлял возврат активов, которые были выведены с баланса банков до санации.

Правительство планировало объединить банк "Открытие" с государственным банком "ВТБ". Однако против этого проекта возражали

руководитель банка "Траст" Александр Соколов ,

, президент ФК "Открытие" Михаил Задорнов

и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

По мнению наблюдателей, следственные действия в банке "Траст" можно истолковать как силовое давление на противников объединения "Открытия" с ВТБ. Также существует версия, что конечной целью следственных мероприятий является уход в отставку главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.