Аналитики корпорации Vortexa сообщили, что страны Ближнего Востока получают рекордные 155 тысяч баррелей российской нефти в сутки. По данным экспертов, в июле этот показатель может увеличиться.
"Импорт Ближнего Востока нефтепродуктов из РФ в прошлом месяце достиг максимума", — написали журналисты Bloomberg.
В издании подчеркнули, что такой объём поставок последний раз фиксировали в 2016 году. Как заявили представители Vortexa, продают в основном мазут. Ещё страны приобретают бензин, реактивное и дизельное топливо.
Ранее заместитель руководителя Минфина ФРГ Йорг Кукис сказал, что Германия в декабре этого года полностью прекратит покупать нефть у России. Также Берлин планирует отказаться от поставок угля.
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Подобная тактика применялась в Карабахе азербайджанцами против Армении.