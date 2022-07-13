Bloomberg: поставки нефти из России на Ближний Восток достигли пика

Аналитики корпорации Vortexa сообщили, что страны Ближнего Востока получают рекордные 155 тысяч баррелей российской нефти в сутки. По данным экспертов, в июле этот показатель может увеличиться.

"Импорт Ближнего Востока нефтепродуктов из РФ в прошлом месяце достиг максимума", — написали журналисты Bloomberg.

В издании подчеркнули, что такой объём поставок последний раз фиксировали в 2016 году. Как заявили представители Vortexa, продают в основном мазут. Ещё страны приобретают бензин, реактивное и дизельное топливо.

Ранее заместитель руководителя Минфина ФРГ Йорг Кукис сказал, что Германия в декабре этого года полностью прекратит покупать нефть у России. Также Берлин планирует отказаться от поставок угля.