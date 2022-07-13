Кукис: с августа ФРГ перестанет закупать российский уголь, нефть — с декабря

Германия намерена полностью отказаться от поставок российского угля с начала августа, а также от закупок нефти к декабрю 2022 года, заявил замминистра финансов страны Йорг Кукис.

Как подчеркнул политик, такой шаг "ознаменует" начало новой эры в энергетике ФРГ.

"Любой, кто знает историю трубопровода "Дружба", который уже был инструментом советской империи в Восточной Европе, знает, что избавление от этой зависимости — дело не тривиальное, но это то, чего мы добьёмся через несколько месяцев", — цитирует чиновника Reuters.

Ранее Pravda.Ru писала об опасениях Берлина остаться без голубого из-за остановки на техобслуживание газопровода "Северный поток". По мнению немецких политиков, если Россия не запустит транзит снова, то промышленность страны окажется под угрозой.