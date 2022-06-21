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Экономист Ведута призвала наращивать производство для борьбы с инфляцией

Экономика

В ближайшее время в России не произойдёт падения цен на продукты, несмотря на укрепляющийся рубль, так как в этом случае увеличивается стоимость отечественных товаров. Такое мнение Общественной Службе Новостей высказала завкафедрой экономической политики МГУ Елена Ведута.

Экономист Ведута призвала наращивать производство для борьбы с инфляцией

"Пока рубль рос, какие-то импортные товары относительно подешевели, в то время как отечественные выросли в цене", — сказала она.

Эксперт напомнила, что высокая инфляция в настоящее время наблюдается во всём мире. Для стабилизации цен она считает необходимым наращивать в стране производство импортозамещающей продукции.

"Мы сейчас ищем, как правильно организовать импортозамещение. Вот, например, временно это Китай, но развития он нам не даст. Это только сами мы, если захотим, начнём развивать экономику в нужном направлении", — отметила Ведута.

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Автор: Камиль Джабраилов
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