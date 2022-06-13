Баден выдал новую версию о росте цен. Спойлер: Путин не виноват

Президент США, ещё недавно обвинявший во всех экономических проблемах американского народа президента России, вдруг передумал. И неожиданно для всех — похоже, и для своего окружения тоже — назвал другую причину инфляции в стране.

По новой версии 46-го хозяина Белого дома, рекордный рост цен на бензин в США это "субпродукт помощи Украине":

"Какую мысль я хочу донести: я говорил в свое время, когда мы решили, что будем помогать Украине, что нам это тоже будет стоить. Это будет стоить всем западным странам и НАТО. Потому что это должно было случиться: цены на бензин, на нефть должны были подняться, цена на еду должна была вырасти", — сказал Байден.

Почему американский президент вдруг решил сказать своему народу правду, неизвестно. Не исключено, что тем, кто пишет ему речи стало ясно: версия о злом Путине, своими указами повышающем цены для Америки перестала работать и только злит избирателей и налогоплательщиков.

Но что Белый дом будет делать, если вдруг народ поверит в версию про "украинский субпродукт"? Как тогда ему (народу) будут объяснять бесконечные финансовые вливания в Украину?

Наверное, так же, как в случае с Афганистаном. То есть никак. Ведь долгие 20 лет без народного одобрения деньги американских налогоплательщиков текли на Восток. Хотя, справедливости ради стоит вспомнить: тогда такого экономического кризиса (или бумеранга?), как сейчас, не было…

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

За 20 лет пребывания в Афганистане США потратили примерно два триллиона долларов. То есть, ежедневно миссия стоило что-то около $300 млн.

С 24 февраля США уже вложили в "обороноспособность" Украины около $50 млрд. Простой арифметический расчёт показывает: каждый день Незалежной обходится американцам чуть меньше, чем в $500 млн.

Цифры, как говорится, впечатляют. Но американцам их вряд ли докладывают. Хорошо хоть, что удосужились сообщить: США платят за свою антироссийскую позицию.

Если не Путин виноват, то кто?

Судя по тому, что Байден фактически признался, что оговорил российского президента, назначив его виновником кризиса в американской (да что там американской — мировой) экономике, остаётся открытым вопрос: кто же настоящий "злодей", спровоцировавший мировой кризис и высочайшую инфляцию?

Пока кандидат один. И это сам Джозеф Байден.

Ведь во многом именно с его "лёгкой" руки зародился, вызрел и полыхнул конфликт на Украине, появились на свет почти все антироссийские санкции, которые сейчас бумерангом бьют по Америке и Европе.

Да и инфляция в самих США началась тогда, когда во времена пандемии администрация действующего президента США распорядилась включить денежный станок и буквально завалила экономику долларами.

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