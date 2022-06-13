Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Баден выдал новую версию о росте цен. Спойлер: Путин не виноват

Мир

Президент США, ещё недавно обвинявший во всех экономических проблемах американского народа президента России, вдруг передумал. И неожиданно для всех — похоже, и для своего окружения тоже — назвал другую причину инфляции в стране.

Баден выдал новую версию о росте цен. Спойлер: Путин не виноват

По новой версии 46-го хозяина Белого дома, рекордный рост цен на бензин в США это "субпродукт помощи Украине":

"Какую мысль я хочу донести: я говорил в свое время, когда мы решили, что будем помогать Украине, что нам это тоже будет стоить. Это будет стоить всем западным странам и НАТО. Потому что это должно было случиться: цены на бензин, на нефть должны были подняться, цена на еду должна была вырасти", — сказал Байден.

Почему американский президент вдруг решил сказать своему народу правду, неизвестно. Не исключено, что тем, кто пишет ему речи стало ясно: версия о злом Путине, своими указами повышающем цены для Америки перестала работать и только злит избирателей и налогоплательщиков.

Но что Белый дом будет делать, если вдруг народ поверит в версию про "украинский субпродукт"? Как тогда ему (народу) будут объяснять бесконечные финансовые вливания в Украину?

Наверное, так же, как в случае с Афганистаном. То есть никак. Ведь долгие 20 лет без народного одобрения деньги американских налогоплательщиков текли на Восток. Хотя, справедливости ради стоит вспомнить: тогда такого экономического кризиса (или бумеранга?), как сейчас, не было…

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

  • За 20 лет пребывания в Афганистане США потратили примерно два триллиона долларов. То есть, ежедневно миссия стоило что-то около $300 млн.
  • С 24 февраля США уже вложили в "обороноспособность" Украины около $50 млрд. Простой арифметический расчёт показывает: каждый день Незалежной обходится американцам чуть меньше, чем в $500 млн.

Цифры, как говорится, впечатляют. Но американцам их вряд ли докладывают. Хорошо хоть, что удосужились сообщить: США платят за свою антироссийскую позицию.

Если не Путин виноват, то кто?

Судя по тому, что Байден фактически признался, что оговорил российского президента, назначив его виновником кризиса в американской (да что там американской — мировой) экономике, остаётся открытым вопрос: кто же настоящий "злодей", спровоцировавший мировой кризис и высочайшую инфляцию?

Пока кандидат один. И это сам Джозеф Байден.

Ведь во многом именно с его "лёгкой" руки зародился, вызрел и полыхнул конфликт на Украине, появились на свет почти все антироссийские санкции, которые сейчас бумерангом бьют по Америке и Европе.

Да и инфляция в самих США началась тогда, когда во времена пандемии администрация действующего президента США распорядилась включить денежный станок и буквально завалила экономику долларами.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Эдуард Лозанский: США всегда нужен враг, назначенный их ВПК
Куратор: Любовь Степушова
Новости
Советник главы МВД Украины пообещал ракетные удары по РФ и Белоруссии
Сябитова отчитала Садальского за нападки на Цискаридзе: "Завидуйте молча"
Хилари Клинтон выступила против переговоров с Россией по Украине
Кушанашвили заявил, что Аллегрова призналась в верности и Симоньян, и Пугачёвой
РФ вынуждают занять еще 4 области бывшей Украины
Сенатор Климов назвал основу денежной системы России самой "серьёзной" в мире
Солдат ВСУ рассказал, как их наказывают: "Забирают 80% зарплаты"
Поклонская перейдет на работу в Новороссию - источники
ВС России уничтожили пункт дислокации наёмников в ЛНР
Мирошник: засевшим на «Азоте» в Северодонецке боевикам ВСУ одна дорога — в плен
Популярное
Новости Украины
В Харькове предупредили: фотографирование клумб ведёт к смертному приговору

В Харькове предупредили, что получение банки тушенки из рук "оккупанта" или фотографирование клумб может стать для гражданина Украины смертным приговором. 

В Харькове предупредили: фотографирование клумб ведёт к смертному приговору
Танки ВС РФ оснастили системами для выявления и уничтожения ПТРК Javelin ВСУ
Силовые структуры
Танки ВС РФ оснастили системами для выявления и уничтожения ПТРК Javelin ВСУ
Силовые структуры
Леонков: ВС РФ мстят за обстрелы своих регионов, уничтожая группировки ВСУ
Силовые структуры
Мирошник: ВКС России одним ударом уничтожили "ошмётки "Азова"* в Приволье
Людмила Черткова Россияне привезут из летних отпусков патриотический загар Людмила Черткова Ольга Лазарева Деятельность Анастасии Татуловой на посту омбудсмена по МСП проверят в ГП и СК РФ Ольга Лазарева Любовь Степушова Байден ведёт США к гибели Любовь Степушова
Силовые структуры
Киев: если Путин победит, "потешные войска" ЕС не остановят союз РФ и Украины
Мир. Новости мира
Кедми: прямой конфликт между Россией и США начнётся с ядерного удара по Штатам
Шольц заявил, что Россия больше не является надежным экономическим партнером
Мир. Новости мира
Шольц заявил, что Россия больше не является надежным экономическим партнером
Последние материалы
Хилари Клинтон выступила против переговоров с Россией по Украине
Баден выдал новую версию о росте цен. Спойлер: Путин не виноват
Кушанашвили заявил, что Аллегрова призналась в верности и Симоньян, и Пугачёвой
РФ вынуждают занять еще 4 области бывшей Украины
Сенатор Климов назвал основу денежной системы России самой "серьёзной" в мире
Солдат ВСУ рассказал, как их наказывают: "Забирают 80% зарплаты"
Поклонская перейдет на работу в Новороссию - источники
ВС России уничтожили пункт дислокации наёмников в ЛНР
Мирошник: засевшим на «Азоте» в Северодонецке боевикам ВСУ одна дорога — в плен
Сергей Марков: битва за Северодонецк решит исход спецоперации ВС РФ на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников