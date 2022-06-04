Маск сокращает штат на 10% из-за "плохого предчувствия" о состоянии экономики

Илон Маск останавливает набор сотрудников в компанию Tesla и думает сократить штат на 10 процентов из-за "суперплохого предчувствия" о состоянии экономики.

Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на Reuters.

Издание пишет, что менеджер также хочет запретить приём новых сотрудников.

Раньше Маск вернул всех сотрудников Tesla в офис и пригрозил уволить тех работников, кто не будет выходить на рабочее место и не будет находиться там меньше 40 часов в неделю. Газета подчеркнула, что этот приказ — также попытка уменьшить штат. Сразу после этого акции компании снизились на 3 процента. Работники жалуются, что офисы фирмы сейчас переполнены.

Ранее акции Tesla рухнули на 22 процента после того, как Илон Маск использовал собственную долю для покупки Twitter*, которую он так и не закончил.

* — заблокирован РКН за невыполнение требований российского законодательства.