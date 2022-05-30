В ФРГ ожидают дальнейший рост цен на продовольственные товары.
Об этом сообщают результаты анализа, опубликованные в издании Handelsblatt.
Эксперт по розничной торговле страховой компании Allianz Trade Орельен Дютуа предоставил газете свою аналитику.
Специалист считает, что цены на продукты в Германии не отражают свой реальный рост. Как отметил Дютуа, в рознице они пока выросли на 6 процентов, а у производителей — в среднем более чем на 16 процентов.
Наибольшие надбавки были на товары повседневного спроса, включая масла и жиры (+53 процента), муку (+28 процентов) и макаронные изделия (+19 процентов).
Основной причиной роста цен являются более высокие затраты на закупку энергии, сырья, других "предварительных" продуктов и товаров.
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