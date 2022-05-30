В Германии ожидают дальнейшего роста цен на продукты: "Худшее ещё впереди"

В ФРГ ожидают дальнейший рост цен на продовольственные товары.

Об этом сообщают результаты анализа, опубликованные в издании Handelsblatt.

Эксперт по розничной торговле страховой компании Allianz Trade Орельен Дютуа предоставил газете свою аналитику.

Специалист считает, что цены на продукты в Германии не отражают свой реальный рост. Как отметил Дютуа, в рознице они пока выросли на 6 процентов, а у производителей — в среднем более чем на 16 процентов.

Наибольшие надбавки были на товары повседневного спроса, включая масла и жиры (+53 процента), муку (+28 процентов) и макаронные изделия (+19 процентов).

Основной причиной роста цен являются более высокие затраты на закупку энергии, сырья, других "предварительных" продуктов и товаров.