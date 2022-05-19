Экономист посоветовал россиянам не продавать доллары и евро

Ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников порекомендовал россиянам не торопиться менять доллары и евро на рубли.

По данным на 19 мая, курс доллара впервые с января 2020 года упал ниже 62 рублей. Что касается евро, то он подешевел до 61,11 рубля впервые с мая 2017 года.

Масленников считает, что сейчас менять доллары и евро на рубли рано и невыгодно. Министерство экономического развития РФ прогнозирует, что к концу текущего года доллар достигнет отметки в 76 рублей.

"Людям надо понимать, что, скорее всего, у нас в ближайшие несколько месяцев начнется плавное ослабление курса рубля, поэтому, естественно, доллар будет стоить больше, так же как и евро. Поэтому сегодня сбрасывать доллары и евро нет смысла", — сказал экономист в беседе с Москва 24.

Собеседник издания объяснил, что при текущей цене за доллар продажа валюты принесёт бюджету и резервному фонду 60 рублей, а при цене в 80 рублей бюджетные поступления увеличиваются на одну четверть.

Экономист назвал ещё одну причину не продавать сейчас иностранную валюту. Доллары и евро могут понадобиться россиянам, которые планируют отдохнуть летом за рубежом, добавил Масленников.