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Автор Максим Александров

Экономист Костиков: заработать на падении евро сейчас не получится

Экономика

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже упал в четверг, 19 мая, ниже 62 рублей впервые за четыре года. Если говорить о евро, то там есть два фактора: просто укрепление рубля и укрепление доллара, что дополнительно укрепляет рубль относительно евро через кросс-курс. Так прокомментировал новость Pravda.Ru независимый финансовый аналитик Михаил Хромов.

Экономист Костиков: заработать на падении евро сейчас не получится

Эксперт заметил, что евро у нас сейчас достаточно слабое относительно доллара. Рубль укрепился к евро сильнее, чем к доллару, потому что евро слабеет ещё и к доллару на фоне внешнеполитической ситуации. Так как военные действия на Украине затронут Европу сильнее, чем США.

По мнению собеседника издания, говорить о перспективах дальнейшего укрепления европейской валюты достаточно сложно, так как Центробанк вместе с Минфином могут установить практически любой нужный им курс.

"Поэтому здесь вопрос, мне кажется, упирается исключительно в желание российских властей иметь тот или иной курс. Если они посчитают, что он укрепляется излишне резво, то ограничения будут сниматься быстрее, возможны какие-то интервенции, дополнительный спрос на валюту со стороны Минфина, что, в принципе, с одной стороны, будет странновато выглядеть в условиях санкций, но если потребуется для дела, какую-то схему, я думаю, придумают", — предположил аналитик.

По мнению профессора, доктор экономических наук Игоря Костикова, курс евро, возможно, будет падать и дальше, так как это связано с введением Центробанком ограничений на экспорт капитала.

"С другой стороны, это связано с ростом цен на энергоресурсы, которые Россия экспортирует. Соответственно, растет поступление валюты. У нас на сегодняшний день явный существенный профицит поступлений по внешнеторговым операциям. Поэтому, естественно, это сказывается на курсе валюты", — объяснил он.

По его словам, особого смысла сейчас обменивать рубли на евро гражданам нет. Причина в достаточно большой разницей между покупкой и продажей.

То есть потери будут всё равно, так как спред будет съедать все доходы, заключил экономист.

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Автор: Максим Александров
Темы россия доллар центробанк
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