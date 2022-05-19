Экономист Узун объяснил угрозу голода в мире нарушениями логистики из-за санкций

Доктор экономических наук, профессор Василий Узун в беседе с Pravda. Ru прокомментировал сообщение помощника президента РФ Максима Орешкина, спрогнозировавшего глобальный голод в мире в конце 2022 года.

По мнению Василия Узуна, угроза голода в бедных странах мира действительно есть, но проблема в данном случае связана не с объёмами производства, которые у России остались прежними, а с нарушениями логистики, вызванными антироссийскими санкциями.

Профессор напомнил, что бедные страны мира покупают основные продукты питания — хлеб и растительное масло — у России, которая продаёт их в большом количестве и относительно дёшево. Узун убеждён, что у России не будет проблем с объёмами производства, в отличие от Украины, и пшеницы она сможет дать даже больше, чем в предыдущие годы.

А цены на ту же пшеницу выросли в два раза, с 200 до 400 долларов за тонну, из-за нарушений логистических цепочек.

"Главное препятствие — это ввели санкции, которые не касаются продовольствия. Никто не ограничил и не ввел санкции против продовольствия. Но до этого ввели ограничение транспорта. То есть вся логистика нарушена. Корабли не ходят. Или ходят не там маршрутом. Здесь логистика нарушена. Это тоже повышает цену. В портах цены выросли за погрузку, разгрузку. То есть это дорого — это главная причина. А в бедных странах люди не имеют денег. И, не имея денег, они не смогут купить достаточное количество продовольствия. Это главный вопрос", — сказал экономист.

Эксперт уверен, что без совместных усилий со стороны мирового сообщества здесь не обойтись.

"Здесь нужны действия мирового сообщества для того, чтобы не росли цены, успокоить рынок, чтобы мировое сообщество заботилось о том, чтобы логистика была нормальной, никто не препятствовал. И, кроме того, вопрос денег. ООН, ФАО придется помогать этим странам", — добавил Узун.

Он напомнил, что хлеб и растительное масло являются основной пищей в бедных странах, и если на них будут расти цены, народ начнёт выходить на улицы в знак протеста.

Ранее помощник президента РФ Максим Орешкин предупредил, что угрозой глобального голода в мире явилось резкое подорожание пшеницы, которое, в свою очередь, явилось следствием экономической политики США.