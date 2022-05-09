Трюдо заявил об угрозе голода во всём мире из-за ситуации на Украине

Мир может столкнуться с угрозой голода из-за проблем с экспортом зерна из Украины, возникших после начала там российской спецоперации, считает премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Мы знаем, что люди во всем мире будут голодать из-за действий России", - сказал Трюдо в интервью агентству Reuters.

По данным агентства, в настоящее время на Украине «застряли» около 25 млн тонн зерна из-за проблем с инфраструктурой и блокированных черноморских портов .

Как сообщил Трюдо, Канада планирует помочь Украине с разработкой вариантов экспорта хранящегося зерна.

"На Украине есть зерно, ожидающее отправки. Мы должны убедиться, что Россия не помешает зерну, в котором нуждается мир, попасть в мир", - сказал премьер-министр.

По его словам, в частности, отправка зерна может осуществляться через порты реки Дунай. Рассматриваются также другие варианты его вывоза, о подробностях которых Трюдо говорить не стал.

"Мы просто пытаемся решить очень прямую проблему", - отметил он.