EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Олег Артюков

Французский эксперт: только Россия ожидает в этом году отличный урожай

Экономика

Россия в настоящее время является единственной страной, где в этом году ожидают высокий урожай зерна. Речь в первую очередь о государствах — ведущих сельскохозяйственных экспортёрах.

Французский эксперт: только Россия ожидает в этом году отличный урожай

Об этом заявил в среду специалист французской компании Agritel по стратегии сельскохозяйственных рынков Артюр Портье в интервью в парижской газете L'Opinion. По его словам, "отличный урожай ожидает в этом году только одна Россия".

"Это единственная страна, у которой в этом году будут излишки зерна, чтобы оперировать на международной сцене", — подчеркнул эксперт.

По мнению специалистов, в этом году на Украине урожай составит не 50-70 процентов от обычной нормы. В странах Ближнего Востока и Северной Африки — Ираке, Сирии, Марокко, Алжире — на урожае скажется засуха. А это, в свою очередь, потребует увеличения импорта зерна, дабы восполнить потери.

В главных сельскохозяйственных регионах США — Канзасе, Техасе, Оклахоме — также наблюдается нестабильная ситуация. Также как и в Канаде, и в Бразилии.

В Евросоюзе первое место по уровню сельскохозяйственного производства занимает Франция. Однако здесь уже длительное время нет дождей. И ситуация в сельских районах страны вызывает у специалистов сильную озабоченность.

Отметим, на совещании по экономическим вопросам в четверг президент России Владимир Путин заявил, что "сбор зерна может составить 130 млн тонн, в том числе 87 млн тонн пшеницы".

По словам российского лидера, если это произойдёт, то это станет рекордом за всю историю России. И как отметил Путин, это позволит не только обеспечить внутренние потребности, но и нарастить поставки на мировой рынок.

Между тем, на Западе уже обвиняют Россию в том, что наша страна якобы препятствует экспорту продовольствия из Украины.

В частности, с заявлением по этой теме выступила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. По её словам, в продовольственном кризисе якобы виновата Россия и страны G7 готовы этому противостоять.

А президент США Джо Байден на этой неделе объявил, что Соединённые Штаты готовы заменить Украину в поставках сельхозпродукции в другие государства.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Олег Артюков
Sberbank
Новости
СКР: следователи допросили около 4 тысяч сдавшихся в плен украинских военных
Журналистка Ларина: "Жду, что со дня на день, как будут топтать Аллу Пугачеву"
Французский эксперт: только Россия ожидает в этом году отличный урожай
Бибилов официально назначил референдум о присоединении Южной Осетии к России
Кучма, Ющенко и Порошенко совместно призвали спасти нацистов с "Азовстали"
Борис Щербаков заявил, что гордится внесению в "чёрный список" Латвии
МВД объявило в розыск блогера Белоцерковскую
Сладков: "Мариуполь. Что известно про остатки ВСУ и неонацистов полка "Азов"*?"
NYP: фанаты Marvel нашли в комиксе врага Человека-паука по имени Джо Байден
"Аэрофлот" выкупает лизинговые самолёты
Популярное
Евросоюз
Премьер Польши Моравецкий: "Русский мир — это рак, представляющий угрозу для Европы"

Премьер Польши Моравецкий призвал вырезать русских, как раковую опухоль. Русские солдаты это запомнят.  

Премьер Польши Моравецкий: "Русский мир — это рак, представляющий угрозу для Европы"
В польской Варшаве беженцы с Украины избили до смерти местного жителя
Происшествия
В польской Варшаве беженцы с Украины избили до смерти местного жителя
Политика. Новости и аналитика
Станкевич: война вскоре может стать реальностью для крупных городов России
Мир. Новости мира
Сивков: пока Россия занята Украиной, в мире нарастает напряжённость 
Любовь Степушова Для Москвы вступление Украины в ЕС стало "красной чертой" Любовь Степушова Людмила Черткова Угрозы обстрелов Белгорода напугали россиян: на то и был расчёт Людмила Черткова Ольга Лебедева Лондон поджигает Балканы, чтобы "сместить" США с позиции мирового гегемона Ольга Лебедева
Силовые структуры
ВС РФ прорвали оборону ВСУ в районе села Долгенькое на Изюмском направлении
Силовые структуры
Сивков: НАТО планирует развязать атомную войну на Украине
Военные РФ и ЛДНР взяли кузов трофейного оружия ВСУ к югу от Попасной
Мир. Новости мира
Военные РФ и ЛДНР взяли кузов трофейного оружия ВСУ к югу от Попасной
Последние материалы
Французский эксперт: только Россия ожидает в этом году отличный урожай
Бибилов официально назначил референдум о присоединении Южной Осетии к России
Кучма, Ющенко и Порошенко совместно призвали спасти нацистов с "Азовстали"
Борис Щербаков заявил, что гордится внесению в "чёрный список" Латвии
МВД объявило в розыск блогера Белоцерковскую
Сладков: "Мариуполь. Что известно про остатки ВСУ и неонацистов полка "Азов"*?"
NYP: фанаты Marvel нашли в комиксе врага Человека-паука по имени Джо Байден
"Аэрофлот" выкупает лизинговые самолёты
Россия потребовала от США объяснений по биолабораториям на Украине
Политтехнолог: санкции против РФ позволят популистам войти в политполе Запада
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников