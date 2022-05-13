Французский эксперт: только Россия ожидает в этом году отличный урожай

Россия в настоящее время является единственной страной, где в этом году ожидают высокий урожай зерна. Речь в первую очередь о государствах — ведущих сельскохозяйственных экспортёрах.

Об этом заявил в среду специалист французской компании Agritel по стратегии сельскохозяйственных рынков Артюр Портье в интервью в парижской газете L'Opinion. По его словам, "отличный урожай ожидает в этом году только одна Россия".

"Это единственная страна, у которой в этом году будут излишки зерна, чтобы оперировать на международной сцене", — подчеркнул эксперт.

По мнению специалистов, в этом году на Украине урожай составит не 50-70 процентов от обычной нормы. В странах Ближнего Востока и Северной Африки — Ираке, Сирии, Марокко, Алжире — на урожае скажется засуха. А это, в свою очередь, потребует увеличения импорта зерна, дабы восполнить потери.

В главных сельскохозяйственных регионах США — Канзасе, Техасе, Оклахоме — также наблюдается нестабильная ситуация. Также как и в Канаде, и в Бразилии.

В Евросоюзе первое место по уровню сельскохозяйственного производства занимает Франция. Однако здесь уже длительное время нет дождей. И ситуация в сельских районах страны вызывает у специалистов сильную озабоченность.

Отметим, на совещании по экономическим вопросам в четверг президент России Владимир Путин заявил, что "сбор зерна может составить 130 млн тонн, в том числе 87 млн тонн пшеницы".

По словам российского лидера, если это произойдёт, то это станет рекордом за всю историю России. И как отметил Путин, это позволит не только обеспечить внутренние потребности, но и нарастить поставки на мировой рынок.

Между тем, на Западе уже обвиняют Россию в том, что наша страна якобы препятствует экспорту продовольствия из Украины.

В частности, с заявлением по этой теме выступила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. По её словам, в продовольственном кризисе якобы виновата Россия и страны G7 готовы этому противостоять.

А президент США Джо Байден на этой неделе объявил, что Соединённые Штаты готовы заменить Украину в поставках сельхозпродукции в другие государства.