WSJ: санкции против России могут привести к нехватке еды для населения Земли

Крупные мировые сельскохозяйственные компании не хотят покидать российский рынок, несмотря на давление со стороны США и Евросоюза, которые давят на них и требуют, чтобы они разорвали экономические связи с РФ, сообщает обозреватель Wall Street Journal Патрик Томас.

По данным издания, сельхозкомпании Cargill, Bayer AG и Archer Daniels Midland продолжают торговать семенами и обрабатывать урожай, тогда как энергетические компании и сети быстрого питания покинули рынок РФ.

Автор утверждает, что западные производители продуктов питания, медикаментов и потребительских товаров не хотят уходить из России, поскольку понимают, что их товары нужны россиянам.

Томас напомнил, что большие площади плодородных земель позволяют России играть важную роль на мировом сельскохозяйственном рынке. Если иностранные компании уйдут из региона, то это приведёт к сокращению экспорта продовольствия, в частности, пшеницы. Если страна с огромными посевными площадями сельхозкультур не сможет поставлять продовольствие за границу, что приведёт к нехватке еды для населения Земли, подчеркнул колумнист.

Треть мирового рынка пшеницы обеспечивали Россия и Украина, но сейчас эти страны отрезаны от торгов, а потому стоимость зерна совершенно вышла из-под контроля, сообщила исследовательская компания Gro Intelligence.

По данным газеты Washington Post, в США продолжат дорожать продукты питания из-за антироссийских санкций