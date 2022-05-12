EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Екатерина Широкова

Ордов о предложении EMTA не доверять курсу Мосбиржи: "Спекулятивные операции"

Экономика

Рекомендации, которые ранее опубликовала Ассоциация трейдеров развивающихся рынков (ЕМТА), лишь оторвёт мир от реального положения дел с курсом рубля, пояснил в беседе с Pravda.Ru директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов.

Московская биржа
 

ЕМТА призвала не использовать данные Мосбиржи при оценке курса рубля, а вместо этого опираться на информацию с зарубежных WM/Refinitiv.

Как пояснили инициаторы, предложение было выдвинуто на фоне антироссийских санкций и ответных контрмер Москвы. Однако, по словам Ордова, предложенные биржи не смогут отразить актуальные данные.

"Говорить о том, что Refinitiv отражает какие-то внутренние реалии России невозможно ровно потому, что они выбрали для себя курс на выход из всех российских реалий. Да, действительно вполне вероятно они могут отражать какие-то международные спекулятивные операции", — пояснил Ордов.

Как подчеркнул собеседник, рублёвые транзакции обеспечивали и обеспечивают российские банки.

Выходит, что Refinitiv даже не сможет обеспечить трейдеров актуальной информацией, а скорее превратит данные в "подпольный чёрный курс рубля".

"С точки зрения официального курса, либо курса для российских компаний, которые осуществляют экспортно-импортные операции, и в том числе для иностранных компаний, которые осуществляют не вывоз, например, капитала из России, а действительно легальные импортно-экспортные операции, то для них тоже курс Refinitiv значения особого не имеет и иметь не может", — резюмировал Ордов.

Как подчеркнул эксперт, в условиях выхода Refinitiv из "российской реальности" и в целом без каких-либо данных о действительном положении дел на валютном рынке, в контексте отношения рубля к доллару и евро, вероятно, инициатива не будет принята трейдерами всерьёз.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Екатерина Широкова
Sberbank
Новости
HS: финны бросились запасаться наличными из-за нестабильной обстановки в мире
США: РФ использует в военной технике чипы из "посудомоек" и холодильников
Вассерман: "Байден не оставил Москве выбора после подписания закона о ленд-лизе"
Посол Антонов предъявил доказательства готовящейся провокации Киева c химоружием
Комендант "Камброд": бойцы ВСУ пытаются выехать из Рубежного под видом беженцев
Норин: российским миротворцам в Приднестровье лучше сдаться в плен Молдавии
Глава Белгородской области заявил о семи пострадавших при обстреле села Солохи
Ищенко назвал позитивную черту Зеленского: "Что видит, то и поёт"
Шеремет призвал регионы Украины выбрать путь вступления в РФ по примеру Крыма
Ордов о предложении EMTA не доверять курсу Мосбиржи: "Спекулятивные операции"
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Военкор Котёнок: десять тысяч солдат Польши войдут на Украину 22 мая

Командование ВСУ приказало пограничной службе Украины пропустить на территорию страны четыре батальона польской армии 22 мая 2022 года.

Военкор Котёнок: десять тысяч солдат Польши войдут на Украину 22 мая
Группы боевиков с "Азовстали" вышли на связь с ВС РФ для обсуждения сдачи в плен
Силовые структуры
Группы боевиков с "Азовстали" вышли на связь с ВС РФ для обсуждения сдачи в плен
Силовые структуры
Истребители ВВС Украины активизировались в районе Николаева и Харькова
Силовые структуры
Пекло для "Азова": боевик вылез из бункера и показал "нечеловеческие условия"
Ирина Шлионская Из водяных чудовищ делают культы Ирина Шлионская Ольга Лебедева Офис Зеленского: прекратить переговоры с Россией приказал Борис Джонсон Ольга Лебедева Любовь Степушова Цветочные протесты в Риге: Латвия на грани восстания Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Сивков: пока Россия занята Украиной, в мире нарастает напряжённость 
Бывший СССР
Эксперты перечислили, какие территории могут присоединиться к России
Сивков: если ВСУ нападут на Приднестровье, то Россия развернёт сухопутный фронт
Силовые структуры
Сивков: если ВСУ нападут на Приднестровье, то Россия развернёт сухопутный фронт
Последние материалы
Норин: российским миротворцам в Приднестровье лучше сдаться в плен Молдавии
Глава Белгородской области заявил о семи пострадавших при обстреле села Солохи
Ищенко назвал позитивную черту Зеленского: "Что видит, то и поёт"
Шеремет призвал регионы Украины выбрать путь вступления в РФ по примеру Крыма
Ордов о предложении EMTA не доверять курсу Мосбиржи: "Спекулятивные операции"
Сладков: "На "Азовстали" плацдарм, удерживаемый ВСУ и неонацистами, сжимается"
Эксперт Норин: перелом в спецоперации наступит после окружения ВСУ в Донбассе
В Берлине русские напали на ведущую телеканала Коломойского: "Уроды, как вы…"
Шеремет: власти Украины прекратили транзит газа из РФ для газовой блокады Европы
Жители Херсонской области будут просить Путина включить регион в состав РФ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников