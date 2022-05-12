Ордов о предложении EMTA не доверять курсу Мосбиржи: "Спекулятивные операции"

Рекомендации, которые ранее опубликовала Ассоциация трейдеров развивающихся рынков (ЕМТА), лишь оторвёт мир от реального положения дел с курсом рубля, пояснил в беседе с Pravda.Ru директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов.

ЕМТА призвала не использовать данные Мосбиржи при оценке курса рубля, а вместо этого опираться на информацию с зарубежных WM/Refinitiv.

Как пояснили инициаторы, предложение было выдвинуто на фоне антироссийских санкций и ответных контрмер Москвы. Однако, по словам Ордова, предложенные биржи не смогут отразить актуальные данные.

"Говорить о том, что Refinitiv отражает какие-то внутренние реалии России невозможно ровно потому, что они выбрали для себя курс на выход из всех российских реалий. Да, действительно вполне вероятно они могут отражать какие-то международные спекулятивные операции", — пояснил Ордов.

Как подчеркнул собеседник, рублёвые транзакции обеспечивали и обеспечивают российские банки.

Выходит, что Refinitiv даже не сможет обеспечить трейдеров актуальной информацией, а скорее превратит данные в "подпольный чёрный курс рубля".

"С точки зрения официального курса, либо курса для российских компаний, которые осуществляют экспортно-импортные операции, и в том числе для иностранных компаний, которые осуществляют не вывоз, например, капитала из России, а действительно легальные импортно-экспортные операции, то для них тоже курс Refinitiv значения особого не имеет и иметь не может", — резюмировал Ордов.

Как подчеркнул эксперт, в условиях выхода Refinitiv из "российской реальности" и в целом без каких-либо данных о действительном положении дел на валютном рынке, в контексте отношения рубля к доллару и евро, вероятно, инициатива не будет принята трейдерами всерьёз.