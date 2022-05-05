Экономист Николаев рассказал о последствиях отзыва признания Мосбиржи

Отзыв статуса признанной у Московской биржи может негативно сказаться на инвестиционной привлекательности России. Об этом заявил экономист, доктор экономических наук Игорь Николаев комментируя Pravda.Ru заявление налоговой службы Великобритании об отзыве у российского холдинга статуса признанной.

"Признанные биржи, те, кто совершают сделки на них, имеют определенные налоговые преференции. Московская биржа до недавнего времени, можно сказать, до сегодняшнего дня была таковой. Главные негативные последствия в том, что Московская биржа становится менее привлекательной для совершения сделок по купле-продаже акций. Естественно, это влияет и определяет, в том числе, инвестиционную привлекательность страны", — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос журналиста о том, как вернуть холдингу статус привлекательности, экономист сообщил, что, беря во внимание события последних двух месяцев, в ближайшее время это вряд ли произойдёт.

"Иностранные инвесторы, мягко выражаясь, все сдержаннее относятся к России как к объекту вложений. И это просто то, что следует в русле того, что происходит. Я боюсь, что сейчас в обозримой перспективе вряд ли получится сделать так, чтобы вернули вновь этот статус. Надо быть реалистом, реально смотреть на вещи. К сожалению, такое произошло", — подытожил Николаев.

Ранее Министерство по налогам и таможенным сборам Великобритании отозвало у Московской биржи изначальное присвоение статуса MICEX 5 мая 2022 года.