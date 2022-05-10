Гражданам Великобритании стоит готовиться к резкому росту цен на электроэнергию. Предостережение директора энергокомпании Кита Андерсона опубликовало издание Daily Mail.
Уже осенью расходы британцев на электроэнергию могут вырасти до 3 000 фунтов стерлингов в год. Это означает, что для многих домовладельцев ближайшей зимой отопление кажется не по карману. Ситуацию усугубляют украинский кризис и сокращение поставок углеводородов из России, отметил исполнительный директор энергетической компании Scottish Power Кит Андерсон.
"10 миллионов домов не смогут позволить себе отопление этой зимой", — уверен специалист.
Рост тарифов в Великобритании начался 1 апреля 2022 года, тогда электроэнергия единовременно подорожала на 54%. Сейчас многие домохозяйства с трудом сводят концы с концами, так как вынуждены ежегодно платить за электричество около £2 000. Андерсон предупредил, что в октябре стоит ожидать ещё одно резкое повышение.
Журналисты отмечают, что пожарная служба рапортует о резком увеличении количества пожаров в Британии. Люди начали массово переходить на дровяное отопление, а это становится причиной опасных инцидентов.
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